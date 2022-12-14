14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий