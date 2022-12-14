Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Салимзаде освобождена от занимаемой должности.
Она получила назначение в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, передает АПА.
Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Салимзаде освобождена от занимаемой должности.
Она получила назначение в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, передает АПА.
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