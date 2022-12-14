Временное правительство, сформированное захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан», подписало контракты с иностранными туристическими агентствами. Данные документы упорядочивают правила охоты для иностранцев, а также обязывают их финансировать строительство больниц там, где они планируют отдыхать, сообщило во вторник афганское новостное агентство Bakhtar.

В контрактах определены правила для охотников, которым будет разрешено отстреливать только птиц из семейства зимородковых. Предполагается, что иностранцы также займутся благотворительностью в местах проведения досуга — будут делать пожертвования на постройку больниц и школ, помогать нуждающимся наличными деньгами и продовольствием. В случае нарушения обязательств, прописанных в контрактах, туристы могут быть привлечены к юридической ответственности.

В заявлении правительство подчеркнуло, что «доходы от туризма не будут разворовываться, как это имело место быть при прошлой администрации». С начала нынешнего года доходы от иностранного туризма в Афганистане превысили $42 млн.