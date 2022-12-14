Анкара прилагает максимальные усилия для развития сотрудничества с тюркоязычными странами, в том числе, с братскими Туркменистаном и Азербайджаном. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Туркменистан во вторник в Анкаре.

Турецкий лидер отметил, что одним из приоритетных направлений диалога с Баку и Ашхабадом является энергетическая сфера. «Надеюсь, что туркменский газ в скором будущем начнет поступать в Турцию через Каспийское море», — приводит «Анадолу» слова Эрдогана.

Он отметил, что в повестке дня трехсторонних переговоров в Туркменистане значатся также темы транспорта и торговли.

«Планируем к подписанию различные документы, призванные укрепить правовую базу межгосударственного сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркменистана. Наша основная цель внести вклад в процветание и безопасность не только трех стран, но и региона в целом. Укрепим взаимодействие и сделаем все возможное, чтобы текущее столетие стало «веком тюрков»», — сказал Эрдоган.