МИД Азербайджана призвал Армению положить конец действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, в котором азербайджанская сторона обвиняется в сложившейся ситуации на дороге Шуша-Лачин и искажается обязательства в рамках трехсторонних договоренностей», — говорится в заявлении ведомства.

Ведомство отмечает, что обвинение в адрес азербайджанской стороны о перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехсторонней декларации со стороны МИД Армении не что иное, как лицемерие.

«Напоминаем, что положения заявления, подписанного лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года, Арменией до сих пор не выполнены. В частности, вооруженные силы Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, а Лачинская дорога используется с целью военных провокаций и для незаконной экономической деятельности», — отмечается в заявлении.

«Что касается утверждений о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, то отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех местных жителей и претензии Армении не имеют под собой никаких оснований», — говорится в заявлении.

МИД указывает на то, что акция протеста, проводимая представителями азербайджанского гражданского общества и экологическими активистами на дороге Шуша-Лачин, является результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на азербайджанских территориях, где дислоцированы российские миротворцы.

Ведомство заявляет, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла свои обязательства. «В отличие от Армении, Азербайджан, выступающий инициатором мирной повестки между двумя странами, не заинтересован в нагнетании напряженности в регионе. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своих территорий на законных основаниях. Армянская сторона должна положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в заявлении МИД.