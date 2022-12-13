Напрасно Варданян сравнивает ситуацию в Карабахе с Ленинградом. Как правило, очень богатые люди, умные люди. Почти везде, кроме бывшего Союза, где богатели на воровстве, махинациях, приватизации и хищениях государственного имущества.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал азербайджанский писатель, сценарист и общественный деятель Чингиз Абдуллаев. Стилистика, пунктуация и орфография автора сохранены.

«В Ленинграде была высокая трагедия, а здесь глупый и мерзкий фарс. Люди умирали тысячами, но продолжали бороться и побеждать.

Где и кто погиб от голода в Ханкенди или в других районах? В Ленинграде обстреливает мирных граждан. До сих пор сохранились таблички на улицах об опасности обстрелов. Где и кого бомбят в Ханкенди?» — вопрошает Абдуллаев.

«Напрасно Варданян и его компания сравнивает ситуацию с блокадой Ленинграда. Там погибли миллионы людей, среди которых и старший брат Владимира Путина. Представляю его гнев и возмущение подобным сравнением с нынешней ситуацией в Карабахе. Когда жуликоватый олигарх смеет делать подобные пассажи.

Может хватит? Позориться на весь мир? Карабах -это территория Азербайджана и пора это осознать всем. В Ханкенди. В Ереване. В Париже. В Москве. В Вашингтоне. В Тегеране», — подытожил Абдуллаев.