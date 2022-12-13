Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдумы.

«Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вячеслав Володин передал Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина», — указывается в сообщении.

Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения.

«В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия», — отметил Володин.