В ближайшие недели планируется провести очередную встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

С данным заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана в городе Аваза.

Он сказал, что ликвидация тяжелых последствий 30-летней оккупации после окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечение безопасного и достойного возвращения наших граждан, изгнанных со своих земель, является важнейшим приоритетом для Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил, что загрязнение территорий минами и другими взрывчатыми веществами является самым серьезным препятствием для восстановительных и строительных работ.

«Азербайджан твердо намерен построить с Арменией двусторонние отношения на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга, заменить конфликт взаимовыгодным сотрудничеством, нормальными отношениями соседства. С этой целью в ближайшие недели планируется провести очередную встречу для обсуждения между министрами иностранных дел двух стран», — добавил министр.