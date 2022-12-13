Мы направили письма российским миротворцам, находимся на связи с их командующим.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса, проведенной совместно с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

Помощник президента отметил, что в то же время эти вопросы вызвали серьезное недовольство в азербайджанском обществе. «Потому что всем хорошо известно, что в годы оккупации и в период после освобождения территорий от оккупации, вопросы, связанные с суверенитетом Азербайджана, вызывают серьезную озабоченность в нашем обществе. Поэтому активисты гражданского общества Азербайджана, представители неправительственных организаций, другие активисты и группы собрались на пересечении дороги Шуша – Ханкенди – Лачин и выразили свой протест», — сказал Хикмет Гаджиев, подчеркнув, что мнения протестующих соответствуют всем правовым рамкам. Они предъявляют законные требования, они не хотят ничего незаконного. Кроме того, в их лозунгах упоминается и экологический терроризм. Они требуют положить конец экологическому терроризму в Карабахе.