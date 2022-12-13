В армянской блогосфере продолжается истерия. Ах, «вторые сутки власти Азербайджана держат в блокаде «Республику Арцах»»! Какой ужас, «единственная дорога соединяющая Арцах с внешним миром закрыта азербайджанскими военными». Какой кошмар, «сотни азербайджанских военных перекрывают дорогу», а «из Баку и других районов Азербайджана отправили еще больше военных в гражданском». Но тут же проговариваются: «В настоящее время российские миротворцы устанавливают модульные казармы, где сотни азербайджанских военных перекрывают дорогу».

Итак, вынуждены еще раз объяснять на пальцах. В пикете стоят азербайджанские гражданские активисты, а вовсе не «переодетые военные». Напоминаем еще раз: азербайджанские военные на своей территории переодеваться в гражданское и выдавать себя за гражданских активистов не будут. Более того, если в Армении не представляют себе, что гражданская активность в Азербайджане не обязательно должна быть антиправительственной, на что надеялись и надеются в Ереване, это проблема Армении.

Но самое главное, дорогу блокируют именно миротворцы. Во-первых, именно по их вине был сорван заранее согласованный мониторинг. Во-вторых, именно генерал Волков уклоняется от диалога с пикетчиками. А в-третьих, как показывает появление на дороге автокрана, мобильных казарм и т.д., ни на диалог, ни на скорое решение кризиса миротворцы не настроены.

А значит, с них и спрос за все последствия.

Отдел политики Minval.az