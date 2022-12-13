«В Украине около 10 миллионов потребителей остались без света, до зимы более 630 тысячам человек была оказана гуманитарная помощь».

Об этом в видеобращении к участникам международной конференции, организованной в Париже с целью помощи Украине, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По информации правительства Украины, 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожена в результате ракетного обстрела вооруженными силами России.

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль 9 декабря признался, что 40% всех ТЭС, ГЭС и объектов сети ЛЭП в определенной степени повреждены. Поэтому зимой в стране будут ограничения в производстве электроэнергии.