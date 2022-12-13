Армянские националисты смертельно обижены на роспропаганду, которая не замечает, как «азербайджанцы толкают российских солдат, как девочек, с издевкой, цинично смотрят им в глаза провоцируя на конфликт, тычут им в глаза пальцы в виде знака «боз гурдов» (идеология пантюркизма)» и т.д., но ни на одном российском телеканале об этом нет ни слова. Близкие к Пашиняну тг-помойки заходятся в истерике: «Мы живем в такие дни, когда российские официальные СМИ и агитпроп хранят каменное молчание о давлении и унижении российских миротворцев, об оскорблениях в адрес командующего РМК Андрея Волкова, и самое главное -о блокировании азербайджанскими провокаторами Лачинского коридора, который согласно гарантиям президента РФ Владимира Путина должен был «беспрепятственно функционировать»».

На самом деле вопрос, конечно, не в российской пропаганде. Армянские горе-стратеги, без сомнения, ждали, что после первых же всхлипываний и капризного топанья ножками в Ханкенди росмиротворцы «сметут» пикетчиков, примерно накажут Азербайджан и вообще вернут Шушу под армянский контроль. Но события идут не по плану. Миротворцы вступать в открытые столкновения не спешат. И дают понять, что применять силу в отношении пикетчиков не намерены.

Наконец, думающие эксперты не могут не понимать: на фоне всего того, что творится в Украине, Москва не может позволить себе «обрушить ситуацию» еще и в Карабахе, закрыв каналы диалога и с Азербайджаном, и с Турцией одновременно.

Так что истерить форпост, конечно, может. Обижаться тоже. Но не более того.

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