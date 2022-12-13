Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, может обратиться в суд в связи с незаконным использованием месторождения «Гызылбулаг». Об этом АПА сообщил финансовый директор компании «Anglo-Asian Mining Plc.» Ильхам Халилов.

Он отметил, что в связи с этим предполагается обращение в международный суд:

«Пока не ясно, будет ли в связи с этим дело поднято азербайджанским правительством или напрямую со стороны Anglo-Asian Mining Plc.. В то же время необходимо уточнить размер ущерба. Но пока не предоставляют возможности проводить там расследование».

И.Халилов добавил, что после того, как политические вопросы будут решены, компания начнет разведывательные работы на Гызылбулаге и расположенном в его верхней части контрактном участке «Демирли».