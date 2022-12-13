Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана за январь-октябрь текущего года увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,9 маната.

Как сообщает Государственный комитет по статистике, из наемных работников 19,2% заняты в сфере образования, 18,6% — торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% — промышленности, 8,2% — здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 7,3% — строительства, 6,5% — государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3% — транспорта и складского хозяйства, 3,6% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,5% — профессиональной, научно-технической деятельности, 2% — финансовой и страховой деятельности, 14% — других отраслей экономики.