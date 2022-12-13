В Кремле заявили, что о выводе российских военных из Украины до конца года «не может быть и речи».

Также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Украину «принимать во внимание новые реалии».

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учёта этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно», — заявляет Песков.

Накануне Владимир Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество. По его словам, таким образом Москва покажет свои искренние намерения.

«Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», — заявил он.