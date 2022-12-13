На освобожденных территориях в настоящее время действует два таможенных поста — Газанчи и Эйвазлы. Об этом на заседании в Милли Меджлисе по рассмотрению изменений в Таможенный кодекс заявил исполняющий обязанности Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, сообщает Minval.az.

Он отметил, что эти посты в Зангилане и Губадлы.

“Через пост Ейвазлы проехало три автомобиля. Иранские водители под любыми предлогами пытаются уклониться от дорожных налогов. В последние движений в этом направлении не зарегистрировано. У нас есть проекты на освобожденных территориях. В настоящее время мы работаем над открытием КПП Агбенд», — сказал Багиров.