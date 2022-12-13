Тарифы на радиочастоты будут определяться Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Это нашло отражение в изменении в Правило по выделению, регистрации, использованию радиочастот и установлению платежей.
Тарифы на радиочастоты будут определяться Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Это нашло отражение в изменении в Правило по выделению, регистрации, использованию радиочастот и установлению платежей.
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