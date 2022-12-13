В ближайшее время легковые автомобили можно будет декларировать в таможенных органах в электронном формате. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенный кодекс на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Он сказал, что в настоящее время нет необходимости приезжать в таможню для получения сертификата «Евро-4» на автомобили: «Граждане могут приобрести сертификат онлайн. В перспективе мы планируем перевести декларирование легковых автомобилей в электронный формат. Гражданину не нужно будет приезжать на таможенный пост на машине. Для того, чтобы это автоматизировать, необходимо внести определенные изменения в саму систему. В настоящее время работа над этим ведется».