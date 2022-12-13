Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг Лачинского коридора.

По его словам, ситуация находится в центре внимания США. Прайс указал на необходимость деэскалации напряженности и установлении прочного и всеобъемлющего урегулирования между Баку и Ереваном.

Он напомнил про встречу глав МИД обеих стран в США.

«Мы сделали это в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН. И Фил Рикер — наш старший советник — активно взаимодействует с официальными лицами обеих странах для того, чтобы быть уверенными в том, что мы делаем все, что в наших силах», — сказал Прайс.