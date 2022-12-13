Налоги и таможенные пошлины на ввозимые товары будут рассчитываться по новому правилу. Этот момент нашел отражение в поправке в Таможенный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Налоги и таможенные пошлины на ввозимые товары рассчитываются от их таможенной стоимости. С этой точки зрения важно правильное определение таможенной стоимости. Предлагаемый законопроект устанавливает, что определение таможенной стоимости товаров должно основываться на простых и справедливых критериях.

Согласно поправке предлагается рассмотреть поступившее в таможенный орган заявление (декларацию) об осуществлении выпуска товаров в течение одного дня и обеспечить выпуск товаров. В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при выпуске товаров таможенный орган обязан направить уведомление декларанту в течение 24 часов с момента подачи декларации в таможенный орган. Если таможенная стоимость декларируемых товаров не подтверждена таможенным органом в указанный срок (т.е. в течение 24 часов), декларант вправе обратиться в таможенный орган (в том числе в электронной форме) о выпуске товаров.

В целях формирования единой практики в области определения таможенной стоимости, недопущения злоупотреблений и негативных ситуаций в этой сфере будут утверждены правила применения методов определения таможенной стоимости в соответствии с настоящим Законом.