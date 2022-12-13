Вооружённые силы Тайваня за прошедшие сутки отметили приближение к острову 29 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК), согласно ежедневной сводке тайваньского военного ведомства.

Как отмечается, за период с 6:00 12 декабря до 6:00 13 декабря близ Тайваня были обнаружены 29 самолётов и три судна Народно-освободительной армии Китая. По данным ведомства, 21 самолёт попал в опознавательную зону ПВО республики, включая один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолёта Y-8 и 18 стратегических бомбардировщиков H-6.

Тайваньские военные заявили, что со стороны острова направлены воздушный и морской патруль с целью наблюдения за обстановкой, а также развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.