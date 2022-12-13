Французское правительство передало Вооруженным силам Украины за последние месяцы шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Ouest-France.

«Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale», — отметил он.

По его словам, Франция передала Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.