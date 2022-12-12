Мониторинговая миссия ЕС завершит свою деятельность в Армении 19 декабря. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он сообщил, что вопрос был рассмотрен на заседании Совета по иностранным делам 12 декабря.

«Мы согласились отозвать миссию и направить команду для изучения возможного будущего взаимодействия с ЕС», — сказал Боррелль».

Напомним, что наблюдатели занимались мониторингом ситуации на границе с Азербайджаном, но исключительно с армянской стороны. Мониторинговая миссия начала действовать 20 октября.