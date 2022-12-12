ЕС осведомлен о событиях, происходящих вокруг Лачинского коридора с 3 декабря. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Питер Стано.

«Мы также внимательно следим за сегодняшними событиями. У ЕС нет присутствия в Карабахе (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим.Минвала), что позволило бы нам лучше понять ситуацию, но мы следим за многочисленными армянскими и азербайджанскими сообщениями из открытых источников, находимся в контакте с официальными лицами Армении и Азербайджана. ЕС вновь призывает к сдержанности», — добавил Стано.