Мы все здесь и никуда не собираемся уходить ни завтра, ни на следующий день, ни через 10 дней.

Об этом сказала глава Общественного объединения социальной помощи женщинам-ветеранам войны Раде Аббас, принимающая участие в акции протеста в зоне ответственности российских миротворцев.

«Родом я из Карабаха, живу в Баку. Мы здесь из-за событий, происходящих в нашем Карабахе. Наши месторождения полезных ископаемых, в частности золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли, которые расположены в зоне временной дислокации российских миротворцев, разграбляются армянами. Азербайджанские экологи имеют право проводить мониторинг на территории своей страны. Кроме того, все месторождения полезных ископаемых должны быть паспортизированы. Российские миротворцы препятствуют проведению мониторинга. Уже дольше 10 часов мы здесь. Мы требуем прибытия командующего российскими миротворцами и внесения ясности в поднятые вопросы», — приводит «Тренд» слова Раде Аббас.