Мы должны понимать, что эта война надолго. Правильно сейчас делают, что стали работать с народным ополчением. На мой взгляд — хватит уже себя дурить. Какой один год в армии? Ясно уже, что срок службы должен быть увеличен.

Об этом заявил в эфире федерального канала российский пропагандист Владимир Соловьев.

«Очевидна бессмысленность ситуации: люди, которых год готовили в армии, уходят на гражданку. Страна воюет, а они сказали — спасибо, до свидания, и пошли на гражданку. Это по 140 тысяч каждые полгода. Как это возможно? Эти 140 тысяч сейчас были бы принципиально важны. Обученных, слаженных, готовых, на своей технике. Которые могут решать реальные задачи», — добавил Соловьев.

