Начались двусторонние переговоры по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи 31 августа. После встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне 7 ноября Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства Европейского союза.

По его словам, в этой связи, подход Азербайджана является четким и последовательным, и основан на международном праве. Министр отметил, что мирный договор, который будет подписан, обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов, представляющих общий интерес или вызывающих обеспокоенность в отношении межгосударственных отношений.