Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич отправила главе МИД России Сергею Лаврову письмо, в котором призвала РФ выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение СЕ.

По информации агентства, Пейчинович-Бурич призвала российскую сторону выполнить «постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения».

В рамках последнего заседания по исполнению постановлений ЕСПЧ было принято решение изменить стратегию надзора за делами, касающимися России.

В СЕ добавили, что Россия, несмотря на исключение из организации, «обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года».