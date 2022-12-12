Турция может принять 7 млн российских туристов в следующем году при условии увеличения объемов авиаперевозки.

Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в кулуарах XIX съезда РСТ, передает ТАСС.

«Мы можем, если будет хороший сезон, отправить [в Турцию] 7 млн туристов российскими и иностранными авиакомпаниями. Поэтому при тенденции повышения спроса и при том, что другие страны будут ограничены, у Турции есть все возможности получить на 2 млн туристов больше. Соответственно, на 2 млн нужно увеличить количество кресел», — сказал он.

В условиях ограниченности международного авиасообщения Турция была самым востребованным зарубежным направлением в 2022 году. Если в начале года российские и иностранные авиакомпании выполняли 200 рейсов в Турцию, то в разгар сезона количество рейсов возросло до 750. Благодаря этому, российский турпоток в Турцию в 2022 году может превысить 5 млн человек, объяснил эксперт.