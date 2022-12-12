Словакия готовится отправить в Украину истребители МиГ-29, сообщил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. И 8 декабря у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — заявил он в интервью «Интерфакс Украина».