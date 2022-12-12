К сожалению, российские миротворцы не предоставляют нашим специалистам возможности проводить мониторинг.

Об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, передает Report.

«В Шуше экоактивисты проводят акцию. Процессы стартовали 2 декабря. Группа экспертов из соответствующих государственных структур направлена в Шушу. Миссия группы заключается в проведении мониторинга эксплуатации находящихся на этой территории рудников. К сожалению, РМК не создает условия для их работы. С утра представители эко-НПО и другие активисты проводят пикет в знак протеста действиям российских миротворцев. Главное требование – прекратить незаконную эксплуатацию наших рудников», — сказал он.