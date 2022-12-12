Участники акции протеста на Лачинской дороге — представители НПО, экологи, члены молодежных организаций и другие активисты настроены решительно и намерены начать голодовку в случае, если не будут выполнены их требования. Они требуют явки руководителя РМК, генерал-майора Андрея Волкова. Об этом Minval.az сообщил участник акции протеста, военный эксперт, арменовед Тельман Гасымов.

«Мы настроены решительно. Пусть руководство РМК придет сюда и встретится с нами! Наши требования известны, они связаны с незаконной эксплуатацией Арменией азербайджанских месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли. Прибыль от эксплуатации, как известно, идет на вооружение сепаратистского режима. Участники акции разбили здесь палатки, будем стоять до победного конца, несмотря на холод. Одно из требований заключается в том, чтобы создали группу из экологов и других специалистов с тем, чтобы она смогла мониторить и постоянно контролировать азербайджанские месторождения, которые на данный момент эксплуатируются армянами, и таким образом прекратить разворовывание природных ресурсов Азербайджана. Нужно положить этому конец. Мы все ждем результатов. Пока наши требования не будут удовлетворены, мы не сдвинемся с места», — сказал Тельман Гасымов.

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Рамелла Ибрагимхалилова