Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

«19 лет назад скончался общенациональный лидер азербайджанского народа, выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев, имевший заслуги в возрождении и укреплении Азербайджанской Республики, а также в расширении и укреплении дружественных связей между Азербайджаном и Украиной! Прогрессивные идеи и реформы, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым, позволили Азербайджану вступить в XXI век в качестве сильного и независимого государства, способного справиться с трудными испытаниями и вызовами, уверенно шагать вперед!», — написал дипломат в Facebook.