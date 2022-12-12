Если Греция отправит полученное из США оружие на архипелаг Додеканес, это приведет к ответу со стороны Анкары, в том числе с помощью баллистической ракеты «Тайфун», предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

«Сейчас мы начали делать свои ракеты, это производство пугает греков. Вы говорите «Тайфун», грек пугается и говорит: «Он ударит по Афинам». Ударит, если вы не упокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то из Америки на острова, такая страна, как Турция, должна сделать что-то», — сказал турецкий президент.