Несмотря на то, что 44-дневная война завершилась победой Азербайджана и освобождением от армянской оккупации азербайджанских территорий, многие стратегически важные вопросы вокруг Карабаха все еще остались нерешенными. Не позволяют это сделать вмешательства извне, слишком много препятствий на пути. Иначе официальный Баку давно бы установил порядок на местах.

Армяне продолжают незаконно эксплуатировать и разворовывать природные богатства Азербайджана, причем делают это в доле с командованием РМК. То есть, руководство так называемых миротворцев не только не мешает армянам разворовывать богатства Азербайджана, но и прямо заинтересовано в этом. Смелое обвинение? Возможно. Но такой вывод напрашивается сам собой.

Вот уже месяц наблюдаются беспокойства азербайджанской стороны по вопросу незаконной эксплуатации Арменией азербайджанских месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли.

Видеонаблюдения, сделанные азербайджанскими военными на указанном участке, показали, что в период с 10 по 14 ноября, ежедневно, в темное время суток, из Ханкенди в Армению отправлялись восемь «Камазов» в сопровождении внедорожника Nissan Patrol с армянским регистрационным номером. А 16-18 ноября зафиксировано перемещение этих же транспортных средств по Лачинской дороге из Армении в Ханкенди в утренние часы. Грузовики вывозили сырье, добываемое на золотых приисках возле села Гюльйатаг бывшего Агдеринского (нынешнего Тертерского) района Азербайджана, расположенного в зоне временной ответственности РМК.

Интересно, что перевозку осуществляет компания Base Metals, подведомственная той, что базируется в Швейцарии — ЗАО Vallex Group (армянская компания). Она же причастна к разграблению ценных металлов в Кяльбаджаре, Зангилане, Агдере как в годы оккупации, так и сегодня при помощи РМК.

Об этих фактах в деталях Азербайджану известно давно. Сегодня же настало время исправить ситуацию и покончить с грабежом, в котором участвуют не только армяне, но и командование российских миротворцев. Иначе как объяснить препятствия, чинимые миротворцами группе азербайджанских экспертов?

Отметим, что на прошлой неделе азербайджанские специалисты – эксперты из Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО Azer Gold направились на участок дороги Шуша-Ханкенди для встречи с командованием РМК и обсуждения вопроса проведения мониторингов золоторудных месторождений с целью оценки ситуации.

Поначалу по итогам проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы обсуждений была начата подготовка «дорожной карты» по проведению работ на территории по указанным направлениям деятельности с участием азербайджанских экспертов. Однако позже стало ясно, что обещания командующего контингентом — генерал-майора Андрея Волкова оказались пустым звуком. РМК не собирался выполнять свои обязательства – обеспечивать безопасность азербайджанских экспертов в подконтрольной зоне.

Результатом нарушения достигнутой договоренности стала акция протеста, организованная 12 декабря членами НПО Азербайджана на Лачинской дороге. В связи с этим российские миротворцы стянули к месту проведения акции дополнительные силы. Участники акции настроены решительно и требуют явки генерала Волкова, чтобы переговорить с ним лично.

Между тем в Армении с ужасом следят за ситуацией на Лачинской дороге и лихорадочно пытаются подвести происходящее там под нарушение трехстороннего заявления.

Представьте, что армянские оппозиционеры назвали случившееся нарушением первого пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Стремление армян обвинить Азербайджан в нарушении достигнутой договоренности, конечно же, не новость для нас. Это явление старо как мир и также очевидно, как 2X2=4. Армяне вечно ищут виноватых на стороне там, где сами заварили кашу. Однако всякое дело нужно выполнять грамотно, но это правило на армян не распространяется. Для них главное – обвинить.

А в первом пункте заявления говорится следующее: «Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях».

Ну и где же здесь намерение азербайджанской стороны занять новые позиции? Участники акции протеста, конечно же, граждане Азербайджана, но это не военные с оружием в руках, а мирные жители, прибывшие на время к посту РМК и требующие прекращения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений, а также допуска экспертов для проведения мониторинга.

А тем временем, наблюдения показывают, что это не первый случай произвола, чинимого российскими миротворцами на азербайджанской земле. С учетом того, что миротворцы вытворяют (помогают армянам чинить провокации), ситуация показывает, что вряд ли им удастся остаться в Карабахе по истечению пятилетнего срока, слишком уж запятнали они свой «послужной список». Тут же отметим, что 12 декабря вместо требуемого Волкова к азербайджанским журналистам вышел полковник РМК Ковальчук.

Полковник был пьян и этот факт подтверждается распространенными видеокадрами с места событий. Кроме того, что полковник своим поведением нарушил устав, можно сказать, что принял он на грудь для смелости. Очень непросто говорить с людьми, требующими правды.

Рамелла Ибрагимхалилова