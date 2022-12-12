«Генеральный план Баку — это документ применения зонирования города, соответствующих ограничений. Наряду с этим, в документе будет представлены соответствующие Баку предложения множества новых градостроительных подходов».

Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Председатель комитета предупредил в связи с продолжающимся строительным бумом в Баку: «Историческая преемственность должна быть сохранена на стройках в исторических центрах. Историческая градостроительная среда, сложившаяся веками, должна быть сохранена. Новые работы, которые будут проводиться на этих территориях, должны проводиться в соответствии с этой средой. Это должно быть сохранено как при восстановительных работах, так и при строительстве новых зданий», — цитирует А. Гулиева АПА.