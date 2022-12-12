“Nar” адаптировал под новую концепцию еще 3 магазина, расположенных в столице и регионах. Представленные в соответствии с современными требованиями магазины «Nar» нацелены на повышение комфорта покупателей, проживающих в городе и близлежащих районах, и на дальнейшее повышение уровня предоставляемого им сервиса. Магазины расположены в городе Баку, поселке Бакиханова, М. Фаталиева 40, городе Евлах, проспекте Низами Гянджеви и городе Бейлаган, улице Магистраль. В магазинах посетителям предлагаются различные услуги, в том числе продажа, восстановление и получение дубликатов номеров. Также продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары.

Следует отметить, что “Nar” придерживается ценностей клиентоориентированности и представляет эксклюзивные дилерские и сервисные центры по всей стране в новой концепции. Мобильный оператор также планирует до конца года адаптировать 13 магазинов к совершенно новой концепции, обеспечив посетителей современной подачей информации и услуг. Адреса магазинов и подробную информацию об услугах можно найти на сайте nar.az/map.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.