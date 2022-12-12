Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно изменить содержание и качество региональных отношений для утверждения мира.

Пашинян заявил о необходимости положить конец практике, когда в Армении или Азербайджане политических оппонентов с целью их оскорбить называют соответственно «турками» и «армянами».

Премьер отметил, что в Армении его самого очень часто называют «турком». Сам он впрочем, не воспринимает это как оскорбление в свой адрес, считая, тем не менее, что эту порочную практику нужно прекратить, если есть стремление достичь мира.