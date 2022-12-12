Отношения Турции и Сирии – непростые, Москва выступает за их нормализацию, видит необходимость в приходе к общему знаменателю между этими двумя важными региональными странами для обеспечения стабильности и мира в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Что касается сирийского урегулирования, этот вопрос обсуждался подробно (в ходе переговоров в Стамбуле — ред.) и делали это с точки зрения обеспечения продвижения к устойчивому и долгосрочному урегулированию в Сирии на основе известной резолюции 2254 Совбеза ООН», — сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.

По его словам, участники переговоров говорили о необходимости «полного восстановления территориальной целостности и единства Сирийской Республики».

«В этом плане, мы всегда поддерживаем диалог, который ведется между Дамаском и курдскими представителями. В контексте двусторонних отношений между Турцией и Сирией, мы знаем, что эти отношения непростые, но видим и необходимость в приходе к общему знаменателю этих двух важных региональных стран. Мы выступаем за нормализацию отношений, исходя из того, что это было бы хорошим фактором для обеспечения стабильности и мира в регионе», — заявил Вершинин.

«Я бы сказал так. В Турции, как представляется, есть понимание того, что необходима нормализация и поддержание отношений между Анкарой и всеми странами-соседями в регионе, в том числе с Сирией. Судя по сообщениям, контакт между Анкарой и Дамаском есть. Мы, повторюсь, выступаем за нормализацию отношений», — добавил замглавы российского МИД.