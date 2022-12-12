Член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, председатель Общественного объединения «Поддержка инновационного просвещения женщин и детей» Айнур Зульфугарова рассказала о цели проводимой в Шуше акции.

«Мы проводим мирную акцию протеста. Мы мирно заявляем о своих требованиях на нашей земле. Мы говорим «нет» экологическому террору!»,- сказала Айнур Зульфугарова.

По ее словам, на освобожденных от армянской оккупации территориях было более 150 месторождений полезных ископаемых, из которых около 60 эксплуатировались незаконно.

«Мы требуем, чтобы наши незаконно эксплуатируемые рудники были возвращены нам. К сожалению, миротворцы оказывают давление на нашу акцию», — подчеркнула она.

Айнур Зульфугарова также напомнила, что командующему российским миротворческим контингентом генерал-майору Андрею Волкову направлено обращение.