Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает идею обсуждения ситуации на Южном Кавказе между Арменией, Грузией и Азербайджаном для искоренения риторики вражды.

Как сообщал ранее Minval, в октябре во время своего визита в Тбилиси президент Ильхам Алиев выразил готовность начать политические консультации в формате Баку-Ереван-Тбилиси.

«Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат сегодня», — заявил тогда Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.