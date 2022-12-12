12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.