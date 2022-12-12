Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентов Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента. Зеленский поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

«Это не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики», — написал Зеленский.

Он отметил помощь, которую Штаты оказывают в восстановлении энергосистемы страны и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере.

«Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — отметил Зеленский.

По его словам, Байден подтвердил готовность поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности страны в международно признанных границах.

Зеленский во время разговора с Байденом выступил за организацию глобального саммита мира.

Зеленский отметил, что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели.