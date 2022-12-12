Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам года.

Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), передает ТАСС.

«В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)», — говорится в материалах. Также в первой десятке оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция, Индонезия.

Отмечается, что за 11 месяцев спрос россиян на зарубежную недвижимость увеличился сильнее, чем в большинстве других стран СНГ — на 89%. По этому показателю Россию обошла только Молдавия, откуда за тот же период поступило в два раза больше заявок на покупку, чем годом ранее. Почти в равной степени вырос спрос в Армении и Киргизии — на 43% и 44% соответственно.