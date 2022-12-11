Президент Сербии Александр Вучич в 19:00 11 декабря проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за эскалации обстановки в северной части Косова, сообщает сербский телеканал РТС.

По данным источника, сербский лидер принял это решение в связи с решением главы правительства непризнанного Косова Альбина Курти провести специальную полицейскую операцию для ликвидации возведенных баррикад на севере республики.

Жители северных территорий Косова возвели баррикады после заявления правоохранителями Приштины экс-сотрудника МВД Деяна Пантича. Он покинул полицию в качестве протеста против отсутствия решения по сербам в Косове, к которому призывало сербское правительство.