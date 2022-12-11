Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о приоритетности для Анкары очистки границы его страны с Сирией от террористов на глубину не менее 30 км. Высказывания турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров приводит его администрация, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Президент Эрдоган отметил важность и приоритетность очистки границы [Турции] от террористов на глубину не менее 30 км в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года», — говорится в сообщении. При этом Эрдоган указал на продолжающиеся террористические нападения на территорию Турции с севера Сирии силами запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эрдоган ранее заявлял о планах проведения наземной операции на севере Сирии вслед за воздушной, которая началась 20 ноября. В ней были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. По данным Минобороны Турции, в результате нанесенных ударов уничтожены места базирования террористов, их склады и убежища, ликвидированы сотни боевиков.