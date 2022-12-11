Премьер-министр Сербии Ана Брнабич призвала страны «Квинты»ША, Великобритания, Франция, Германия, Италия) и ЕС не заниматься ликвидацией баррикад на севере Косова, а осознать причины их возведения и начать делать свою работу.

Брнабич заявила об этом в воскресенье в Twitter.

Премьер-министр добавила, что с приходом к власти премьера непризнанного Косова Альбина Курти количество инцидентов с ущемлением прав сербских семей и нападений на сербов увеличилось на 50%.

Сербский премьер-министр подчеркнула, что люди на баррикадах «выражают свой протест, и делают это мирно», и, к сожалению, в текущих реалиях это единственный возможный способ добиться того, чтобы их услышали.

«Вы обращаете внимание только тогда, когда они на баррикадах. Баррикады не просто демонстрируют недовольство и отчаяние, и они находятся там не только потому, что их основные права человека находятся под угрозой, они также защищают Брюссельское соглашение, которое вы подписали и выполнение которого ЕС должен гарантировать. Баррикады — это призыв к миру, а также призыв к действиям международного сообщества, чтобы начать делать свою работу!» — заявила она.