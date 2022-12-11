Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Об этом сообщил глава организации на своей странице в Twitter.

«Это была продуктивная встреча, на которой мы оценили сотрудничество в рамках Организации с учетом возможностей в сферах энергетики, транспорта, связи и торговли», — написал К.Омуралиев.

Отметим, что в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Турция, Кыргызстан и Узбекистан, а также в качестве наблюдателей — Туркменистан и Венгрия.