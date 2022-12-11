Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о приоритетности для Анкары очистки границы его страны с Сирией от террористов на глубину не менее 30 км в соответствии с Сочинским меморандумом.

При этом Эрдоган указал на продолжающиеся террористические нападения на территорию Турции с севера Сирии.

Президент Турции подчеркнул, что в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту других продуктов питания и товаров.