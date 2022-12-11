«Азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также устранения последствий негативного воздействия на экологию. Во многих случаях на эти обращения азербайджанской стороны не было дано ответа, и миротворческим контингентом не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана «.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Айхан Гаджизаде сказал, что, согласно информации, полученной Азербайджаном, в частности, на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовых месторождении Демирли наблюдается активизация незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов, в том числе ухудшение экологических последствий:

«С 3 декабря текущего года были проведены переговоры между представителями соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики и российским миротворческим контингентом с целью посещения и определения методов и мониторинга территории азербайджанскими специалистами. В соответствии с достигнутым соглашением, несмотря на попытки представителей Азербайджана 10 декабря посетить эти две территории, где незаконно эксплуатируются полезные ископаемые, поездка была предотвращена. На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких действий, поездке помешала заранее спланированная акция местных жителей.

В связи с этой ситуацией Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило российской стороне соответствующую ноту. В соответствии с достигнутым соглашением в ноте содержится призыв обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям. Было подчеркнуто, что недопустимо препятствовать такой поездке или выдвигать какие-либо условия. Было доведено до сведения о необходимости строгого соблюдения российским миротворческим контингентом, дислоцированным на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики».